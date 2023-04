Fußball-EM der Frauen 2025 an die Schweiz vergeben

Die Fußball-Europameisterschaft 2025 der Frauen findet in der Schweiz statt. Das entschied der Exekutivrat der UEFA am Dienstag in Lissabon. Die Schweizer Kandidatur setzte sich gegen jene von Frankreich, Polen sowie der Vierer-Bewerbung von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden durch.

Es ist das erste Mal, dass die Schweiz eine Frauen-EM austragen wird. 2008 war man gemeinsam mit Österreich Ausrichter der EM der Männer. Zu den damaligen Spielorten Basel, Bern, Genf und Zürich kommen beim Turnier in zwei Jahren Luzern, Sion, St. Gallen und Thun hinzu.