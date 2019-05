Fußball: Eintracht droht Rückfall, Hütter: "Showdown" in München

Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter droht vom Hoch ins Tief zu fallen.

Träumte Trainer Adi Hütter und sein Team vor wenigen Tagen noch vom Sieg in der Europa League und einem Antritt in der Champions League, ist nun sogar die Europacup-Qualifikation in Gefahr. Nach dem 0:2 gegen Mainz am Sonntag muss die Eintracht in der letzten Runde am kommenden Wochenende anschreiben – Gegner ist auswärts Bayern München.