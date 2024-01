Fußgänger stirbt bei Autounfall in Wien

Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag in Wien gestorben. Der Fußgänger war laut Polizeiangaben mit seiner 24-jährigen Begleiterin in Meidling auf der Schönbrunner Straße unterwegs, als er einen Schutzweg überqueren wollte. Laut ersten Ermittlungen sollen die Fußgänger bei Rotlicht über die Straße gegangen sein - der 73-jährige Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.

Der 33-Jährige erlag noch an Ort und Stelle kurz nach 3.00 Uhr früh seinen schweren Verletzungen. Die 24-jährige Frau wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Unfallopfer notfallmedizinisch und brachten es in ein Spital. Der Pkw-Lenker, der grünes Licht auf seiner Strecke stadteinwärts hatte, blieb unverletzt.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Erhebungen zu dem Unfall. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Polizeikommissariat geführt.