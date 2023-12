Fußgänger starb bei Verkehrsunfall in Südsteiermark

Ein Pkw und ein Fußgänger sind am Samstagabend in der Südsteiermark zusammengestoßen. Der 60-jährige Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Gegen 19.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg seinen Pkw auf der B76 von Steyeregg kommend in Richtung Wies (Bezirk Deutschlandsberg) gelenkt. Der Pkw-Lenker nahm nach eigenen Angaben den Mann, der zu Fuß auf der B76 in Richtung Steyeregg unterwegs war, im letzten Moment wahr und versuchte auszuweichen.

Es kam allerdings zum Zusammenprall, bei dem der 60-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und einige Meter weiter im Straßengraben zum Liegen gekommen war. Eine Augenzeugin versuchte, den Verunfallten zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Fußgängers feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.