Fußball-Nationalspielerin aus Satteins schwer verletzt

ÖFB-Unter-19-Spielerin Michaela Walter fällt wegen einer Knieverletzung mehrere Monate aus.

SATTEINS. Die erst 18-jährige Michaela Walter aus Satteins zog sich im Abschlusstraining mit der österreichischen Unter-19-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Kroatien im Rahmen der EM-Qualifikationsendrunde ohne Fremdeinwirkung einen Knöchelbruch und einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Knie zu. Die fällige Operation verlief den Umständen entsprechend gut und schon bald kann sie mit der harten und langen Reha starten. Damit fällt die starke linke Verteidigerin nicht nur für die rot-weiß-rote Nachwuchsfußball-Auswahl aus, sondern fehlt der Frauen Bundesligamannschaft der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn auch für den Rest der diesjährigen Meisterschaft 2023/2024. Der mehrere monatelange, verletzungsbedingte Langzeitausfall der Linksfüßerin tut dem Verein und dem Nationalteam verdammt weh. Die Defensivkünstlerin bestritt schon mehrere Spiele mit der österreichischen U-19-Auswahl und stand in den letzten Partien meistens in der Startformation. Sie wäre auch für die bevorstehende Frauen U-19-EM in Litauen vom 15. bis 27. Juli fix im Aufgebot gestanden und zählte zuletzt zu den Aktivposten. Für den Bundesligaklub Lustenau/Dornbirn kickt Walter die letzten eineinhalb Jahre und spielte immer von Beginn an. Im letzten Pflichtspiel beim 4:3-Erfolg in Linz erzielte sie den ersten Treffer im nationalen Oberhaus in dieser Saison. Die Oberländerin hatte auch einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der SPG Lustenau/Dornbirn. Schon als 17-Jährige feierte Michaela Walter mit der SPG Altach/Vorderland, wo sie zwei Saisonen unter Vertrag stand, das Debüt im nationalen Oberhaus.VN-TK