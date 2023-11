Fury und Usyk boxen um alleinige WM-Krone am 17. Februar

Der langersehnte WM-Titelkampf der Superlative im Schwergewichtsboxen zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk geht am 17. Februar in Saudi-Arabien über die Bühne. Das wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London in Anwesenheit der beiden Superstars bekanntgegeben. Der Vereinigungskampf um die Weltmeistergürtel wird in Riad stattfinden. Der Brite Fury ist WBC-Weltmeister, der Ukrainer Usyk hält die Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Beide sind ungeschlagen, der 35-jährige Fury hält bei 34 Siegen und einem Remis, sein um ein Jahr älterer Kontrahent hat alle seine 21 Kämpfe gewonnen. Der Sieger wird der erste unangefochtene Champion im Schwergewicht seit Lennox Lewis 1999/2000 sein. Die Verträge für den Megakampf wurden bereits im September für einen Kampf am 23. Dezember unterzeichnet, der jedoch nie bestätigt wurde und nach Furys Beinahe-Niederlage gegen den ehemaligen UFC-Champion Francis Ngannou in einem Nicht-Titelkampf in Saudi-Arabien am 28. Oktober verschoben wurde.