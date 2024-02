Für Rumpold glänzt die Silbermedaille wie Gold

Junge Götzner Badmintonspielerin holt bei den nationalen Titelkämpfen sensationell den zweiten Platz.

GÖTZIS. Die 67. österreichische Badminton Staatsmeisterschaft wurde dieses Jahr in Traun, Oberösterreich ausgetragen. Die erst 17-jährige Anja Rumpold vom Badmintonclub Götzis spielte dabei groß auf und musste sich erst im Finale Carina Meinke aus Niederösterreich in zwei Sätzen mit 16:21 und 15:21 knapp geschlagen geben. „Für mich bedeutet die Silbermedaille einen großen Erfolg. Mein bestes Spiel lieferte ich gegen die beste Spielerin ab und das macht mich besonders stolz. Bin mit meiner Leistung während der nationalen Titelkämpfe zufrieden“, so die Götznerin Anja Rumpold. Im Viertelfinale warf Rumpold, die Nummer eins der Setzliste Katrin Neudolt mit 14:21, 21:8 und 21:13 aus dem Turnier und sorgte schon dort für großes Aufsehen. Im Damen Doppel war für Anja Rumpold mit Partnerin Sarah Dlapka im Viertelfinale in drei Sätzen Endstation.VN-TK