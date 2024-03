Informationsveranstaltung der Marktgemeinde Rankweil mit Ludwig Hasler aus Zürich im Vinomnasaal.

RANKWEIL. Die Seniorenrunde Rankweil mit Obmann Helmut Jenny empfiehlt allen Mitgliedern und Interessierten die Teilnahme am Vortrag unter dem Motto: „Für ein Alter, das noch was vorhat“. Ludwig Hasler aus Zürich, bekannter Autor von zehn Büchern wird am Dienstag, 2. April, ab 18 Uhr, im kleiner Vinomnasaal Rankweil Stellung dazu nehmen und ausführlich darüber berichten. Der Veranstalter die Marktgemeinde Rankweil freut sich auf viele Besucher. Noch bis vor kurzem nahm die Kurve des Alterns nur eine Richtung – abwärts. Heute zeichnet die Glücksforschung die Lebenskurve in U-Form: Mit 65 Jahren sind die Menschen ähnlich gut drauf wie im 18. Lebensjahr. Frei von Erwerbsdruck, doch noch bei Kräften, unternehmungslustig und erlebnishungrig. Gilt nicht für alle, jedoch für viele Pensionierte: Das Alter verspricht Jahre bisher ungeahnter Freiheit. Was fangen wir schlauerweise mit diesen geschenkten Jahren an? Reisen, Genießen, Fithalten? Alles prima, findet Ludwig Hasler. Doch die bestgelaunten Alten, die er kennt, bringen alle etwas mehr in Bewegung als sich selbst. Aus solchen Erfahrungen entwickelt der bekannte Referent sein Plädoyer, so humorvoll wie tiefgründig: Richtig gute Laune kriegt, wer noch im Alter an etwas mitwirkt, das bedeutender ist als sein Ego. Am besten an einer Zukunft, auch wenn er die selber nicht mehr erlebt. Karten gibt es um 10 Euro an der Abendkassa. Anmeldungen sind unter www.rankweil.at/guat-und gern oder T05522/4051125 möglich. VN-TK