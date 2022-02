Funktionssperre gegen Austria-Investor Werner reduziert

Der frühere LASK-Vizepräsident Jürgen Werner, als Teil der neuen Investorengruppe möglicher künftiger Sport-Vorstand von Bundesliga-Konkurrent FK Austria Wien, darf ab Mitte August wieder eine offizielle Funktion im österreichischen Fußball ausüben. Das Protestkomitee der Bundesliga gab dem Einspruch des 60-Jährigen gegen seine Funktionssperre teilweise statt. Die Sperre wurde von ursprünglich 18 Monaten auf zwölf Monate verkürzt, gab die Liga am Dienstag bekannt.

Die Mäßigung der Strafhöhe begründete das Protestkomitee im Wesentlichen damit, dass die im betroffenen Zeitraum festgestellte Anzahl von Spielervermittlertransaktionen nicht wie von der ersten Instanz erschwerend zu berücksichtigen sei. Die strafbare Handlung liege in der Beteiligung an Spielervermittlungsgesellschaften an sich - unabhängig davon, wie viele Vermittlungstransaktionen tatsächlich registriert worden seien.

Das Protestkomitee hielt laut Liga-Angaben allerdings darüber hinaus fest, dass entgegen der Ansicht Werners bewusst nicht zwischen mittelbarer (beispielsweise über Anteile an einer Muttergesellschaft, die Anteile an einer Spielervermittlungsagentur hält) und unmittelbarer Beteiligung unterschieden werde. Nach Ansicht des Protestkomitees sei jede Form der Beteiligung an einer in der Spielervermittlung tätigen juristischen Person untersagt.