Funktionäre in Südkorea empfehlen Trennung von Klinsmann

Teamchef Jürgen Klinsmann und damit wohl auch seinem Co-Trainer Andreas Herzog droht das Aus bei der südkoreanischen Fußball-Auswahl. Eine Beratungskommission des nationalen Verbands (KFA) sprach am Donnerstag die Empfehlung aus, die Zusammenarbeit mit Klinsmann zu beenden. Die endgültige Entscheidung über Klinsmanns Zukunft als Chefcoach liegt nun in der Hand des KFA-Leitungsgremiums und Verbandspräsidenten Chung Mong-gyu.

Klinsmann sah sich in Südkorea nach der Halbfinal-Niederlage seines Teams gegen Außenseiter Jordanien beim Asien-Cup in Katar starker Kritik ausgesetzt. Fans hatten seinen Rücktritt gefordert. Im Lauf des Turniers litt die Popularität des 59-Jährigen, das scheinbare Weglächeln von Problemen wurde nicht allerorten goutiert. Auch das Pendeln zwischen seiner Heimat Los Angeles und Südkorea steht in der Kritik. Laut Verbandssprecher Hwang Bo-kwan sei das von einigen Verbandsvertretern als "respektlos" gegenüber der KFA erachtet worden.