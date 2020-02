Funkenwochenende 2020

Auch im heurigen Jahr steht traditionell am Wochenende nach Aschermittwoch wieder das große Funkenabbrennen bevor. In Hohenems gibt es traditionell an fünf Standorten großartige Veranstaltungen!

Freitag, 28. Februar 2020

Kinderfunken Emsreute (Sportplatz VS Reute)

17.30 Uhr Funkenabbrennen mit Fackelzug der Kindergarten- und Schulkinder und Auftritt der Klangschmiede der Bürgermusik Hohenems

Funken Albrich‘s Hof (Emsreute, Steckenwegen)

19 Uhr Funkenabbrennen

Samstag, 29. Februar 2020

Erlacher Funken (Funkenplatz Erlach)

12 Uhr Beginn Bewirtung

17 Uhr Kinderfackelzug und anschließendes Abbrennen des Kinderfunkens

19 Uhr Funkenabbrennen mit großem Feuerwerk

Mähh und Summ Funken (Oberer Schütz)

15.30 Uhr Funkentreiben-Beginn

17 Uhr Kinderfunken und Fackelzug

18 Uhr Funkenabbrennen

Sonntag, 1. März 2020