Fünfjähriger stürzte in Tirol aus erstem Stock

Ein fünfjähriger Bub ist Montagnachmittag im Tal Zwischentoren im Tiroler Bezirk Reutte aus bisher unbekannter Ursache aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Fünfjährige mit dem Rettungshubschrauber zuerst in das Krankenhaus Reutte und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde der Bub auf der Kinder-Intensivstation behandelt.

Er befand sich in "stabilem Zustand", sagte eine Kliniksprecherin zur APA. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls waren indes im Gange.