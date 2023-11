Fünf ÖSV-Athleten um Schwarz, Strolz aus Zermatt abgereist

Am für (den heutigen) Freitag geplanten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Zermatt/Cervinia werden Marco Schwarz, Johannes Strolz, Stefan Rieser, Felix Hacker und Manuel Traninger nicht teilnehmen. Wie der ÖSV mitteilte, sind alle fünf Athleten bereits aus Zermatt abgereist. Schwarz und Strolz nutzen demnach die guten Bedingungen in Gurgl für ein Slalomtraining am Rennhang. Die übrigen drei machten sich für die Europacup-Vorbereitung auf den Weg nach Nakiska (Kanada).

Bei Schwarz und Strolz habe sich das Trainerteam aufgrund der Wetterprognosen für diesen Schritt entschieden. Sollte das Wetter ein Rennen am Samstag oder Sonntag in Zermatt/Cervinia zulassen, bestehe die Möglichkeit, dass Schwarz am Freitagabend wieder zurückkehrt. Was Nakiska betrifft, sei schon länger geplant gewesen, dass sich die Trainer aus organisatorischen und logistischen Gründen entscheiden müssen, welche Athleten die Reise antreten und daher Zermatt verlassen.