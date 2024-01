Fünf Menschen aus Höhle in Slowenien gerettet

In Slowenien sind am Montag fünf Menschen, die seit Samstag in einer Karsthöhle eingeschlossen waren, gerettet worden. Eine dreiköpfige Familie und zwei Tourführer, die in der teilweise überfluteten Höhle Križna Jama (Kreuzhöhle) festsaßen, konnten am Nachmittag herausgeholt werden, nachdem der Wasserstand ausreichend gesunken war. Alle seien im guten Zustand und guter Laune, hieß es von den Rettungskräften nach der erfolgreich abgeschlossenen Aktion.

Die Rettungsaktion lief Montagfrüh an, gegen 15.00 Uhr hatten die Rettungskräfte alle fünf Erwachsene im Alter von 22 bis 58 Jahren aus der Höhle geholt, berichteten slowenische Medien. Die Eingeschlossenen verbrachten zwei Nächte in der Höhle.

Zuvor war eine Rettung wegen überfluteter Passagen nicht möglich gewesen, die Gruppe konnte lediglich von Höhlentauchern erreicht werden. Erst in der Nacht auf Montag war der Wasserstand dann genügend gesunken.

Drei Touristen und zwei Höhlenführer waren Samstagfrüh zur mehrstündigen Tour durch die Höhle aufgebrochen. Das Wasser stieg während der Besichtigung an und überflutete enge Durchgänge, was eine Rückkehr verhinderte. Die Gruppe blieb rund 2,4 Kilometer vor dem Eingang stecken und brachte sich auf ein Plateau in Sicherheit. Als die Gruppe nicht zur vorgesehenen Stunde am Samstagnachmittag wieder zurückkam, wurde die Rettungsaktion gestartet.

Dies war der erste Vorfall dieser Art in der beliebten Höhle Križna Jama, die in der Nähe von Cerknica etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana liegt. Die Höhle darf nur mit professionellen Führern betreten werden, die Führungen sind mehr als ein Jahr im Voraus ausgebucht.