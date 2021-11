Fünf Führerscheine weg - Polizei geht gegen Alko-Lenker vor

In den Bezirken Dornbirn und Bregenz hat die Vorarlberger Polizei in der Nacht auf Sonntag in einer Schwerpunktaktion Alkohol- und Drogen-Lenker aus dem Verkehr gezogen.

In der Nacht vom Samstag, den 06.11.2021, auf Sonntag, den 07.11.2021, wurden in den Bezirken Dornbirn und Bregenz in der Zeit von 16:30 Uhr bis 2:00 Uhr wieder Verkehrsschwerpunktkontrollen "Suchtgift und Alkohol im Straßenverkehr" durchgeführt.

Die 12 Polizeibeamt*innen wurden dabei von einem Polizeiarzt unterstützt.



Bilanz der Schwerpunktaktion

Insgesamt wurden 171 Lenker*innen auf Alkohol getestet, davon fünf positiv; vier Fahrzeuglenker waren durch Suchtmittel beeinträchtigt. Fünf Führerscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen und ein Lenker war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung.

Des Weiteren wurden noch 13 Lenker*innen wegen Verkehrsdelikten an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt und 25 Verkehrsteilnehmer*innen mussten wegen kleineren Übertretungen eine Organstrafverfügung bezahlen.