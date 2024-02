Fünf Brasilianische Grill-Spezialitäten verköstigt

Im Gasthof Tannenhof in Meiningen haben knapp einhundert Gäste das Event Churrasco besucht.

MEININGEN. Das Feedback der etwa einhundert Gäste bei der zweiten Auflage von Churrasco im vollbesetzten Gasthof Tannenhof in Meiningen war überwältigend. So servierte das Personal vom Restaurant nahe der Schweizer Grenze zusammen mit den Grillchefs Jonne, Kevin und Marcos den Besuchern aus Vorarlberg, aus der Schweiz und aus dem Raum Süddeutschland fünf Brasilianische Köstlichkeiten. Picanha eine Spezialität aus der Grillküche, Feijoada ein geschmackvoller Eintopf, Salagados mit speziellen Snacks, Farofa ein geröstetes Maniokmehl und Maniote haben die Menschen regelrecht genossen. Die fünffache Mutter und Churrasco Vorarlberg Gründerin Aline de Lima Silva zog ein ausgesprochen zufriedenes Resümee: „Die Gäste, die größtenteils erstmals mehrere Brasilianische Köstlichkeiten auf dem Teller serviert erhielten, waren sehr positiv überrascht. Es war ein besonderes Feeling und Erlebnis für die Menschen. Das Event hat eine glorreiche Zukunft vor sich.“ Die meisten Gäste wurden noch nie zuvor bis zu drei Stunden kulinarisch verwöhnt. Im Spar Markt in Götzis werden die Brasilianischen Genüsse für die Kunden schon zum Kauf angeboten. „Die Spezialitäten aus Brasilien sind neben der guten bürgerlichen Küche für unser Lokal eine extreme Aufwertung“, so Gasthof Tannenhof Geschäftsführer Elvis Hotaj. Die dritte Auflage von Churrasco steht schon in den Startlöchern. Am Samstag 23. März gibt es im GH Tannenhof in Meiningen für die Menschen schon die nächste Gelegenheit Genüsse aus Südamerika zu genießen.VN-TK