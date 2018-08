Fundstücke

Wir haben Ihnen was mitgebracht!

Ob als klassisches Hand- und Badetuch, ob für Yoga oder die kleine Auszeit in der Sauna – LeStoff ist der ideale Begleiter. Als Baby- und Picknickdecke ist LeStoff besonders handlich, als Schal oder Pareo wird es zum modischen Accessoire. Die Tücher bestehen aus 100 Prozent natürlicher Baumwolle, machen nicht nur Freude beim Verwenden, sondern bringen auch Farbe ins Leben. Die perfekte Geschenksidee, die in keiner Tasche fehlen sollte.

Kamine und Kachelöfen in herausragender Qualität bietet das Kaminstudio Sascha Böhmer mit Hauptsitz in Ramstein. Vor Ort bei den Kunden wird der jeweilige Traumkamin geplant und gezeichnet, damit er sich harmonisch in das Wohnambiente einfügt. Ob im klassischen Landhausstil oder elegant und geradlinig – jedes Stück ist ein Unikat!

Kostbarkeiten

Alpkäse aus dem Bregenzerwald, 20 Jahre KäseStrasse Bregenzerwald (Halle 14)

Eine kulinarische Kostbarkeit – gelb, rund und handgeschöpft. In 17 Talsennereien und 90 Alpsennereien des Bregenzerwaldes stellen Sennerinnen und Senner im Sommer und nach alter Tradition ausschließlich in Handarbeit den Bregenzerwälder Alpkäse her. Die silofreie Milch aus dem Bregenzerwald wird fast zu 100 Prozent in der Region selbst weiterverarbeitet.