Fulminantes Finale für die Talente Open Stage im Sohm

Am Freitag zeigten wieder heimische Nachwuchsbands im Dornbirner Prachtclub ihr Können. Den Publikumsspreis erhielt DJane Cesaria mit einer Portion feinstem D'n'B.

Über 30 Acts zeigten an insgesamt vier Abenden der Pandemie die kalte Schulter und versetzen das Publikum in Dornbirn in Ekstase. Metal, Rock, Hip Hop oder Elektro, für jeden war etwas mit dabei und die Vorarlberger Nachwuchsinterpreten hatten ja genug Zeit, sich ordentlich auf die Bühnenrückkehr vorzubereiten. So auch am letzten Abend des beliebten, von VOL.AT präsentierten, Talente-Formats.