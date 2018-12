Full House beim Heimspiel

Kunstraum Dornbirn ist erstmals ein Austragungsort innerhalb des grenzüberschreitenden Formats.

Den Begriff „Full House“ aus dem Pokerspiel verwendete Ekkehard Bechtold, Präsident Kunstraum Dornbirn, anlässlich des vollen Hauses bei der Eröffnung der Ausstellung „Heimspiel“ am vergangenen Donnerstag. „Heimspiel“ ist ein grenzüberschreitendes Format für Kunstschaffende, das bisher alle drei Jahre in der Schweiz stattfand und nun erstmals Vorarlberger Künstler als Teilnehmer und den Kunstraum Dornbirn als Austragungsort mit einbezieht. „In einer Zeit, wo neue Grenzen gezogen werden, tritt die Kunst entgegen und sprengt alle Grenzen“, brachte Bechtold die Intention von „Heimspiel“ auf den Punkt.

Ausgewählt aus 370 Einreichungen wird das Werk von 75 Künstlerinnen und Künstlern – 14 davon aus Vorarlberg – im Alter zwischen 23 und 76 Jahren an verschiedenen Orten gezeigt. Neue Dialoge, interessante Nachbarschaften und überraschende Konstellationen in den Ausstellungen spannen den Bogen zwischen traditionellen und experimentellen Techniken und Medien, wie es heißt. Kommunikation und Vernetzung stehen also im Mittelpunkt bei „Heimspiel“.