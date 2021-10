Fürs Klima: emissionsfreie Busse

Seit August 2021 müssen laut EU-Richtlinie Mindestziele bei der Beschaffung und dem Einsatz von Straßenfahrzeugen eingehalten werden. Es ist ein weiterer Schritt, die nationalen Klimaziele zu erreichen und den Verkehr neu auszurichten. Vorarlberg startet mit vier E-Bussen im Linienbetrieb in eine klimafreundlichere Zukunft.

Klima-Leitfaden