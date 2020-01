Für VOL.AT geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende

Das Vorarlberger Newsportal VORARLBERG ONLINE beendet das Jahr 2019 mit starken Reichweitenzahlen und freut sich über eine Steigerung der Nutzerzahlen wie auch der Visits.

Das war 2019

Das vergangene Jahr startete mit dem Knacken der 10 Millionen-Marke und im Laufe des Jahres konnte an diesen Erfolg angeknüpt werden. „Wir danken all unseren Lesern, die das vielfältige Online-Angebot von VOL.AT so zahlreich in Anspruch nehmen. Dies bestärkt uns, dass wir sowohl redaktionell als auch mit unseren unterschiedlichen Service-Leistungen wie den Ländlepunkten und unseren Classified Portalen auf einem guten Weg sind“, freut sich VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer über die positive Entwicklung. So wurden letztes Jahr unter anderem VOL.AT TV und der TikTok-Channel von VOL.AT ins Leben gerufen. Dieser gibt den Userinnen und Usern einen humoristischen Einblick in das Redaktionsleben. Auch der Podcast „Krut und Rüaba“ startete 2019 und erfreut sich großer Beliebtheit. Auf 20 erfolgreiche Jahre konnte das Portal ländlejob.at zurückblicken und feierte sein 20-jähriges Bestehen.