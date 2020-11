"Für uns ist das ganze Jahr Weihnachten": Werner Keck über die Arbeit als Paketzusteller

Werner Keck ist seit 15 Jahren Mitarbeiter der Post. In den letzten Jahren ist die Zahl der Pakete stark gestiegen. Seit der Coronakrise hat sich die Zahl verdreifacht.

Bis zu 365 Pakete an einem Tag zugestellt

Durch Beginn des Coronavirus und des ersten Lockdowns hat sich die Zahl der Paketzustellungen nahe zu verdreifacht. "Also im ersten Lockdown hatte ich den 'Spitzentag'. Da habe ich an einem Tag 365 Pakete zugestellt", schildert Werner die Situation. Das sei der anstrengendste Tag in seinen 15 Jahren bei der Post gewesen, so der Paketzusteller.