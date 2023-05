Für Teichtmeister heißt es weiter Warten auf Prozesstermin

Auf den Tag genau vor drei Monaten (7. Februar) hätte am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen stattfinden sollen. Die Verhandlung musste infolge einer Erkrankung des Angeklagten kurzfristig abberaumt werden. Bei Teichtmeister ist mittlerweile wieder Verhandlungsfähigkeit gegeben, einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es aber nach wie vor nicht.

"Die vom zuständigen Richter in Auftrag gegebenen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Erhebungsergebnisse sind noch nicht eingelangt", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Wochenende auf APA-Anfrage mit. Diese seien aber für die Klärung der Zuständigkeit und die rechtliche Einordnung unerlässlich. Die Verzögerungen in dieser Sache hätten nichts mit der Person des Angeklagten und gesundheitlichen Gründen zu tun. Wie Salzborn betonte, sind die ausständigen Unterlagen vom Richter bereits urgiert worden. Dieser ist demnach bestrebt, die Verhandlung möglichst zeitnahe über die Bühne bringen.