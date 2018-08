Für Selbermacher und Häuslebauer

„Haus & Handwerk“ lautet das Motto in Halle 8. Und da Vorarlberg und die gesamte Bodenseeregion seit jeher in der „festen Hand“ der Häuslebauer sind, wird dieser Ausstellerbereich auch heuer garantiert wieder zum beliebten Treffpunkt.

Nicht nur in Vorarlberg wird am liebsten (selber) gewerkelt, saniert, um-, aus- oder neu gebaut: Auch in der gesamten Bodenseeregion hat der private Hausbau einen sehr hohen Stellenwert. Tendenz steigend.