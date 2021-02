Für Schweizerin Gut hat das lange Warten auf Gold ein Ende

Für Lara Gut-Behrami hat das Warten auf WM-Gold ein Ende gefunden. Als haushohe Favoritin gestartet, landete die mit einem Fußballer verheiratete Schweizerin in Cortina d'Ampezzo vor Landsfrau Corinne Suter einen "Pflichtsieg" im Super-G und holte sich so mit 29 Jahren ihr erster Goldmedaille überhaupt. Dass es dank Corinne Suter auf Platz zwei gleich ein Doppelsieg für die Eidgenossinnen wurde, rundete den eindrucksvollen Erfolg ab.

Drei Mal war Gut-Behrami bei Weltmeisterschaften schon Zweite sowie zwei Mal Dritte geworden. Auch bei Olympia in Sotschi war sie 2014 als Dritte auf das Podest gekommen. Fünf WM- und eine Olympiamedaille also, der ganz große Coup war der Tessinerin aber bis diesen Donnerstag in Italien nicht gelungen. Nun klappte es sogar mit "Ansage". Nach vier Weltcupsiegen in Serie, darunter jenem in St. Anton, hatte sich Gut-Behrami in dieser Disziplin zur WM-Topfavoritin gemacht.