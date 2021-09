Für Nothilfe nach Erdbeben in Haiti fehlt noch viel Geld

Einen Monat nach einem schweren Erdbeben im Südwesten von Haiti sei die humanitäre Hilfe, auf die rund 800.000 Menschen angewiesen seien, "massiv unterfinanziert", berichtete die Hilfsorganisation Care. Der UN-Aufruf, der rund 160 Millionen Euro für die unmittelbare Nothilfe vorsieht, sei erst zu knapp fünf Prozent finanziert. Bei der Naturkatastrophe am 14. August starben mehr als 2.200 Menschen.

In einem Sommer, der von vielen Krisen weltweit geprägt war, habe das Erdbeben in Haiti wenig internationale Aufmerksamkeit erhalten. "Haiti war bei kaum jemandem auf dem Radar, weder bei Geldgebern noch der Öffentlichkeit", kritisierte Muhamed Bizimana, stellvertretender Länderdirektor von Care Haiti. "Aber die Not hier ist groß, nicht erst seit dem Erdbeben. Wir befinden uns mitten in einer politischen Krise, der Pandemie, der Wirbelsturm-Saison - und dann kam noch das Erdbeben."