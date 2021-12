Für noch besseren Kundenerfolg alles aus einer Hand – Russmedia Impact

Die perfekte Anlaufstelle für die Mediaplanung der Kund(inn)en: Russmedia Impact bündelt die Kompetenz der Verkaufsteams und ermöglicht so noch mehr Vorteile. Innovationsgeist und Kreativität inklusive.

Jetzt noch mehr Reichweite schaffen

Innovationskraft

Marktplätze und Medien

Die Kompetenzen des Russmedia-Impact-Teams liegen in der Mediaplanung und Beratung über alle Medien, Plattformen und Möglichkeiten. Die Kund(inn)en profitieren von jahrelangen Erfahrungen in der Entwicklung und Betreuung von Marktplätzen und Medien.

Know-how

An der Spitze von Russmedia Impact steht Georg Burtscher als Geschäftsführer. Patrick Fleisch, Leitung Key Account, und Markus Kirschner, Leitung Regionalverkauf, sind die Prokuristen mit einem Team von über 100 kompetenten Mitarbeitenden. Die Stärke von Russmedia Impact liegt vor allem im Zusammenspiel der Abteilungen (Regional-)Verkauf, Backoffice, Public Relations, Grafik und Vertrieb. Der gemeinsame Auftritt nach außen schafft Klarheit, auch in der Kommunikation und für die Kund(inn)en. „Die Markenkontaktpunkte sind so zahlreich und in der Aussteuerung so komplex geworden. Hier wollen wir unsere Partner und Agenturen – vom EPU bis hin zum Weltmarktführer – mit unseren Teams, unserem Know-how und dem Netzwerk unterstützen. Unser Ziel für unsere Kund(inn)en ist es, 100 Prozent der gewünschten Zielgruppe über einen Ansprechpartner und weltweit führende Technologien anzusprechen“, betonen Patrick Fleisch und Markus Kirschner.