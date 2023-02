Für nachhaltige Versorgung mit Wärme im Land

Spannende Projekte zur nachhaltigen Wärmeversorgung in allen Landesteilen.

Mit der Eröffnung eines Hotels in direkter Nachbarschaft hat das neue Heizwerk Latschau seit wenigen Wochen seinen größten Abnehmer am Netz. Das Nahwärmeheizwerk ist nachhaltig, effizient und innovativ. Ähnliche Projekte sind bereits auf dem Weg.

Vorzeigeprojekt im Montafon

Zwei wesentliche Systemkomponenten sorgen seit Kurzem für zuverlässige Wärme in Latschau: Eine Großwärmepumpe, die sich die Abwärme des benachbarten Lünerseewerks zu Nutze macht, und eine Biomasseanlage, die mit ihren natürlichen Rohstoffen vor allem in der kalten Jahreszeit eingesetzt wird.

Die ausgeklügelte Regelungstechnik vernetzt die Systemkomponenten des Nahwärmenetzes wie Biomassekessel, Großwärmepumpe, Speicher, Übergabestationen in den Kundenobjekten, Pumpen und Ventile. Somit ist es möglich, dass sich das Netz dynamisch an das Verbrauchsverhalten, an Zeiten und Ereignisse anpasst.