Für mich steht der Mensch im Vordergrund

Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam hat Bäckermeister Hanno Fuchs in den letzten Jahren für eine Wiederbelebung der WIGE Bludenz gesorgt. Die Mitgliederzahl der Wirtschaftsgemeinschaft konnte deutlich gesteigert werden.

Seit rund fünf Jahren ist Hanno Fuchs Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft (WIGE) Bludenz. Unter seiner Leitung erfolgte in den letzten Jahren ein enormer Aufschwung. Neben zahlreichen Veranstaltungen und verschiedensten Aktionen, die zur Belebung des Stadtgeschehens dienen, ist ihm vor allem die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und nach außen ein vorrangiges Ziel.

Wie kam es dazu, dass Sie Obmann der WIGE Bludenz wurden?

Hanno Fuchs: Klaus Allgäuer kam auf mich zu und fragte, ob ich Obmann der WIGE werden wollte. Ich habe gleich zugesagt. Schon mein Vater Hannes war bei der Gründung der WIGE vor rund vierzig Jahren im Vorstand. Ich bin in Bludenz aufgewachsen und habe einen intensiven Bezug zur Stadt. So kenne ich noch viele Geschäftsleute von früher her. Umgekehrt ist das genauso. Die meisten kennen mich auch immer noch als der ‚Bua vom Hannes‘.

Welche Ziele verfolgt die WIGE?

Hanno Fuchs: Wir verstehen uns in erster Linie als Interessenvertretung der Handels- und Wirtschaftsbetriebe. Sehr erfreulich ist, dass die Mitgliederzahl, die bei meiner Übernahme bei 71 lag, mittlerweile auf 115 Mitglieder gewachsen ist. Einerseits gibt es viele neue Geschäfte, deren Betreiber an der Mitgliedschaft bei der WIGE interessiert sind, aber wir konnten auch frühere Mitglieder wieder zurückgewinnen, die sich durch unsere Aktivitäten angesprochen fühlten. Durch die WIGE soll der Handelsplatz Bludenz gestärkt und die regionale Zusammenarbeit gefördert werden. So arbeiten wir eng mit dem Stadtmarketing und dem Tourismus zusammen. Außerdem sehen wir uns als Vermittler und Sprachrohr – in den Medien, aber auch in der Politik.

Dient die WIGE auch als Förderung der Vernetzung?

Hanno Fuchs: Absolut. Die Kommunikation untereinander ist das Wichtigste. Deshalb sind wir auch über Veranstaltungen wie das Stadtfrühstück sehr froh. Zudem haben wir auch das WIGE-Opening am Jahresbeginn eingeführt. Das diesjährige Opening fand beim Möbelhaus Walter statt, das heuer das 90-jährige Jubiläum feiert. Letztes Jahr waren wir im Schuhhaus Reutterer zu Gast, ebenfalls zu einer Jubiläumsveranstaltung.

Welche Neuerungen gibt es sonst noch?

Hanno Fuchs: Wir haben einen Jour fixe eingeführt. Das heißt, dass sich der erweiterte Vorstand und die Beiräte der WIGE mit Bürgermeister Mandi Katzenmayer, Wirtschaftsstadtrat Hansi Bandl, Wiebke Meyer vom Stadtmarketing und Kerstin Biedermann-Smith von der Alpenregion einmal im Monat trifft, um gemeinsam Ideen zu besprechen und deren Umsetzung durchzudiskutieren. Diese Gespräche sind für alle Beteiligten sehr fruchtbar.

Welche Aktionen werden von der WIGE durchgeführt?

Hanno Fuchs: Bei uns gibt es nahezu jeden Monat eine Aktion. So war die Osteraktion, bei der lila Osterhasen in der Stadt Süßigkeiten verteilten, ein großer Erfolg. Zum Muttertag hatten wir bislang selber gebackene Mürbteig-Kekse verteilt, heuer führten wir ein Gewinnspiel durch, bei dem der getätigte Einkauf als Gutscheine zurückgewonnen werden konnte. Die nächste Veranstaltung ist am Vatertag, da kommt der Biertruck der Fohrenburg in die Stadt. Unser Gutschein-Heft, das zwei Mal im Jahr erscheint, kommt ebenfalls sehr gut an. Und auch heuer führen wir wiederum die Eis-Aktion durch, bei der die Mitgliedsbetriebe Gutscheine für Eis, die in den hiesigen Konditoreien und Eisdielen eingelöst werden können, verteilen.

Sie sind neben ihrem Hauptberuf als Bäckermeister recht umtriebig – wie lässt sich das vereinbaren?

Hanno Fuchs: Ich muss zugeben, dass es mitunter schon recht anstrengend ist. Manchmal muss ich direkt von einer Sitzung in die Backstube. Ich bemühe mich, bei allen Veranstaltungen präsent zu sein – und auch für alle Mitglieder ein offenes Ohr zu haben. Grundlegend zählt für mich jeder Mensch – privat und in der WIGE. Ich freue mich sehr, dass die WIGE so einen Aufschwung genommen hat und das Miteinander so gut funktioniert.

Welche Ziele verfolgen Sie auch in Zukunft als Obmann der WIGE?

Hanno Fuchs: Ich wünsche mir natürlich, dass die Anzahl der WIGE-Mitglieder sowie die Kaufkraft in Bludenz ständig steigen. Es ist schön, dass die Stadt immer belebter wird und richtiggehend aufblüht. Dazu möchte die WIGE weiterhin einen Beitrag leisten.