Für Lehrer können günstige Schüler-Laptops "nur Anfang sein"

Wenn ab Herbst Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Schulstufe mit Tablets mit Laptops ausgestattet werden, macht Österreich aus Sicht des obersten Lehrervertreters Paul Kimberger (FCG) nach vielen Jahren der Ankündigung endlich einen Schritt zur Digitalisierung der Schulen. Gleichzeitig betont der Gewerkschafter im APA-Gespräch: "Das kann nur der Anfang sein." Denn an vielen Standorten fehle Infrastruktur, um digitale Geräte sinnvoll im Unterricht einzusetzen.

Durch die Coronakrise habe man schmerzhaft gesehen, was in Österreich in der Vergangenheit bei der Digitalisierung des Schulwesens verpasst wurde, so Kimberger. Jetzt gehe es darum, dass sich Länder und Gemeinden hinter die Initiative des Bundes stellen und ihren Teil dazu beitragen. Es brauche an allen betreffenden Schulen ein leistungsfähiges Internet und Wlan, aber auch etwa Lehrerarbeitsplätze.