Für einmal nicht den Winter als oberstes Ziel

Altacher Funkenzunft vertrieb zum 40er symbolisch die Pandemie

Altach. An sich wollte die Funkenzunft Altach dieses Jahr zum großen Jubiläumsfunken laden. Im Herbst 1981 wurde die Zunft seinerzeit aus der Taufe gehoben und bereits am 27.März 1982 wurde der erste Funken abgebrannt. 40 Jahre später war schon früh allen Mitgliedern klar, dass es dieses Jahr wohl nichts mit einer großen Feier werden würden. Immerhin wälzte man noch bis vor wenigen Wochen noch Notfallpläne für einen kleinen improvisierten Funken, aber daraus wurde ebenfalls nichts. Ganz die Freude an der Tradition wollte man sich dann doch nicht nehmen lassen und da kam dem Vorstand rund um Obfrau Astrid Müller ein Umstand sehr entgegen. Die Vereinsspitze ist zum größten Teil deckungsgleich mit der Familie von Müller. Tochter Ines ist stellvertretende Obfrau und Schriftführerin, Schwiegersohn Alexander Zeugwart und einer von zwei Funkenmeistern. So entschied man sich stellvertretend für die gesamte Zunft für einen Familienfunken im hauseigenen Garten.