Für einen unbeschwerten Schulstart

Die Katholische Kirche Dornbirn initiiert eine Schul-Start Paket-Aktion.

Dornbirn. Mit einem besonderen Unterstützungsprojekt möchte die Katholische Kirche Dornbirn dafür sorgen, dass alle Kinder in Dornbirn im Herbst gut in die Schule starten können. „Der Schulstart ist für viele Familien eine finanzielle Herausforderung, durch die hohe Inflation, heuer im Herbst ganz besonders“, betont Alfons Meindl, Gemeindeleiter der Pfarre Rohrbach.

Alle sechs Pfarren in Dornbirn haben sich zusammengetan, um zusammen die Hilfsaktion „Schul-Start-Paket“ ins Leben zu rufen. Ab sofort stehen in allen sechs Pfarreien Informationsständer zum Projekt. Für 20 Euro kann man mit einem „Einkaufsschein“ ein Kind unterstützen. „Uns war sehr wichtig, dass wir auch wissen, dass die Gutscheine am richtigen Ort ankommen und wir werden dafür mit den sozialen Einrichtungen vor Ort kooperieren“, erklärt Meindl. Ebenfalls wichtig war den Initiatoren, dass man unkomplizierte Hilfe leistet ganz im Sinne von Jesus: „Helft einander, dient einander.“

Die Spende kann einfach in den Briefkasten eines der Pfarrbüros eingeworfen oder direkt an das Spendenkonto: Verwendungszweck: Schulstartpaket AT25 2060 2000 0028 9520 Kirche in der Stadt einbezahlt werden. „Wenn Sie selbst Unterstützung für Ihr(e) Kind(er) brauchen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – info@kath-kirche-dornbirn.at“, so Meindl abschließend. (cth)