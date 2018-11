Für den Notfall gerüstet sein

Die Österreicherinnen und Österreicher werden immer älter. Viele davon sind im fort­geschrittenen Alter auf Pflege und Betreuung angewiesen.

Aber auch ein Unfall oder eine geistige Beeinträchtigung können dazu führen, dass jemand seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Wie man in einem solchen Fall am besten vorsorgen kann, erfährt man in einem neuen, in der Reihe Linde populär erschienenen Ratgeber. Die Experten Alfred Veith und Michael Doschko geben viele praktische Tipps und liefern konkrete Formulierungsvorschläge für die Errichtung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.