Für den Klimaschutz mobilisieren

Nachhaltige Mobilität top im Ländle – laut Hubert Rhomberg geht noch mehr.

Vier Bahn- und über 100 Buslinien bringen die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger verlässlich und pünktlich von A nach B. Der Radius-Fahrradwettbewerb motiviert zahlreiche Pendler zum Umstieg aufs Fahrrad. Privatwirtschaftliche Initiativen wie Caruso Carsharing bringen Bewegung in den motorisierten Individualverkehr. „Das Wachstum im Verkehr von jährlich drei Prozent wird sich mit den heute angewendeten Mitteln alleine nicht auffangen lassen“, warnt der Unternehmer und Visionär. Er plädiert deshalb dafür, dass „alle Verantwortlichen – aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – jetzt nicht nachlassen und diese Entwicklung weiter vorantreiben“. Einige Ideen hat er bereits: Großes Potenzial räumt er beispielsweise dem sogenannten „MaaS“-Ansatz ein. „MaaS“ steht für „Mobility as a Service“ und verfolgt das Ziel, den Transport mit eigenen Fahrzeugen durch ein auf den Kundenbedarf abgestimmtes Angebot verschiedener Mobilitätsdienste zu ersetzen. Dazu zählen neben den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln wie Bus und Bahn auch Taxidienste, Shuttles, Rad- und Fußverkehr – und Carsharing! „Carsharing kann eine echte Trendwende in der Mobilität und Verkehrsentlastung in Vorarlberg bringen, vor allem mit der Unterstützung des Landes“, ist Rhomberg überzeugt. Denn inzwischen gebe es zahlreiche kluge Umsetzungsmöglichkeiten für das gemeinsame Nutzen von Autos – sei es durch kommerzielle Anbieter oder privates Carsharing.