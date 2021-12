Für den guten Zweck

Auch 2021 unterstützt die Dornbirner Sparkasse zu Weihnachten das Hilfswerk der Stadt Hohenems.

Das Hilfswerk der Stadt Hohenems ist eine Initiative, die mit großer Achtsamkeit auf die Verwendung der Mittel, Personen und Familien in Hohenems, die in Not geraten sind, unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Sozialamt wird hierbei unbürokratisch, aber zielgerichtet, Hilfe geleistet, wo sie benötigt wird – gerade in diesen Zeiten ist eine solche Spende eine wichtige Unterstützung für in Not geratene Menschen.