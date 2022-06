Für Arbeitsmarktreform gibt es noch viel zu verhandeln

Die lang angekündigte Reform der Arbeitslosenversicherung lässt zumindest bis in den Herbst auf sich warten. ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher zeigte sich gestern, als er die Verzögerung bekanntgab, immerhin zuversichtlich, dass es "uns gemeinsam mit dem Koalitionspartner nach dem Sommer gelingen wird, einen Gesetzesentwurf vorzulegen". Auch von Grüner Seite hält man eine Einigung für möglich, "aber es braucht noch Zeit, zu verhandeln", sagt einer ihrer Verhandler.

Die Grüne Rechnung: Wenn die Menschen in der Arbeitslosigkeit mehr zielgerichtete Qualifikationen erwerben, dann gelangen sie in bessere Jobs, in denen sie länger tätig - also nachhaltig beschäftigt sind. Das würde schlussendlich das ganze System entlasten, so Vertreter der kleinen Regierungspartei. Das momentane Modell wollen sie "nicht krank reden, aber die soziale Absicherung bei Langzeitarbeitslosigkeit und eine nachhaltige zielgerichtete Qualifizierung fehlen", wie ein Grüner Verhandler am Mittwoch gegenüber der APA sagte. Offiziell äußern wollte man sich nicht. Grundsätzlich gehe es der kleinen Regierungspartei um Armutsbekämpfung und eine bessere soziale Absicherung.