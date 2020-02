Für Alltagsdoping mit gutem Geschmack

Der gebürtige Brandner Daniel Nekola ist Chef-Barista in der Café Bar Postgarage in Dornbirn und steht für das perfekte Kaffee­erlebnis.

Der Staatsmeister in der Kategorie „Coffee in Good Spirits“ (2019) hat sein In­teresse am braunen Gold erst 2016 entdeckt. „Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit aroma­tischem Kaffee“, erzählt Nekola. „Da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Kaffee nicht nur das Dopingmittel für den Alltag ist, son­dern auch ein richtiges Genussmittel.“ Nach mehreren Kursen sowie der Staats- und Welt­meisterschaft ist er nun in der Postgarage an­zutreffen, wo er den Menschen jenes Schlüs­selerlebnis weitergeben will, das ihn selbst Barista werden ließ.