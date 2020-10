Für Alice Schwarzer sind Frauen Verliererinnen der Pandemie

Die deutsche Feministin Alice Schwarzer befürchtet, dass Frauen als große Verliererinnen aus der Corona-Pandemie hervorgehen. Eine "Retraditionalisierung der Geschlechterrollen" sei bereits in vollem Gange, sagte die bekannte Frauenrechtlerin. Die sogenannten Frauenberufe müssten aufgewertet werden. "Und zwar nicht mit guten Worten, sondern mit mehr Geld." Es brauche mehr Krippen, Kitas, Ganztagsschulen.

Frauen sollten "nicht länger verdummt, sondern aufgeklärt werden über die Gefahren der sogenannten Familienpause und der Teilzeitarbeit", forderte die Journalistin und Buchautorin, die am Donnerstag "Lebenswerk" als zweiten Teil ihrer Autobiografie veröffentlichte - nach "Lebenslauf" 2011. "Vor allem müssen auch die Frauen selber endlich konsequent sein und auf einer gerechten Teilung der Familienarbeit zwischen ihnen und ihren Männern bestehen - statt aus Angst vor Liebesverlust den Mund zu halten."

Im Hinblick auf die von ihr angestrebte Ächtung der Prostitution zeigte sie sich wenig optimistisch, dass Corona mit den Kontaktauflagen hier vieles bewegen werde. "Wir leben leider in einem Land, in dem Prostitution als "Beruf wie jeder andere" gilt", sagte sie zur Situation in Deutschland.