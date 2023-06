Fünfzehn Feldkircher Sportvereine präsentieren ihre Vielfalt

Im ASVÖ-Familiensporttag in Gisingen kann man viele Sportarten kennenlernen.

FELDKIRCH. Am Samstag, dem 24. Juni, findet ab 11 Uhr der ASVÖ-Familiensporttag beim Schulzentrum Oberau in Feldkirch-Gisingen statt. Eröffnet wird der umfangreiche Sporttag, zu dem der Allgemeine Sportverband Vorarlberg und die Stadt Feldkirch alle Familien, Kinder und Jugendlichen einladen mit Shows der Vereine. An 15 Stationen kann man kostenlos die Angebote der Feldkircher Vereine von der VEU Feldkirch, Turnerschaft Jahn (Fechten, Turnen), FFG Feldkirch Volley, FC BW Feldkirch, Bushido und Shotokan Karate, TC BW Feldkirch, Taekwondo Mustang, Tischtennis, Falun Gong, Skiverein, TC Nofels-Tosters, HFC Feldkirch Knights und der großen Handballfamlie aus der Montfortstadt selbst kennenlernen. Außerdem gibt es Vorführungen und Demonstrationen der Sportarten, diese reichen von Fußball, Handball, Karate bis hin zu Fußballtennis. Als weitere Highlights des umfangreichen Sportangebots kann man eine Ballgeschwindigkeitsmessanlage ausprobieren und mit einem Degen erste Versuche im Fechtsport wagen. Ab elf Uhr kann bei der Anmeldung ein Stationenpass abgeholt werden, die ersten 100 Kinder erhalten kostenlos ein ASVÖ-Familiensporttag T-Shirt. An den Stationen können dann Stempel gesammelt werden, die für die Verlosung um 16 Uhr von vielen tollen Preisen ausschlaggebend sind. Für das leibliche Wohl sorgt der Handballclub BW Feldkirch. Der Sporttag findet bei jedem Wetter statt. Ausweichareale sind die Hallen des Schulzentrums.VN-TK