Fünfter Lockdown könnte über 700 Mio. pro Woche kosten

In Anbetracht der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante steht in Österreich zu Beginn des neuen Jahres ein weiterer Lockdown zur Debatte. Es wäre bereits der fünfte und würde die Wirtschaft erneut teuer kommen. Laut Berechnungen der Agenda Austria würde eine fünfte Schließungsrunde einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von rund 730 Mio. Euro pro Woche bedeuten. Allerdings sind die Kosten damit geringer als bei früheren Lockdowns.

Ein Grund für die abnehmenden Kosten sei, dass die Unternehmen von früheren Shutdowns gelernt hätten. "Die Unternehmen und Menschen haben gelernt, sich an das Virus anzupassen", so Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz. Der Lerneffekt liege vor allem darin, dass die Firmen nun besser mit Maßnahmen wie Kurzarbeit und Homeoffice umzugehen wüsste, sagte Lorenz am Montag zur APA. Gleichzeitig gehe der private Konsum nicht mehr so stark zurück wie bei früheren Lockdowns.