Fünfjähriger in der Schweiz von Stein erschlagen

In Niederurnen im Kanton Glarus ist am Sonntag ein fünfjähriger Bub tödlich verunglückt. Er wurde beim Spielen im Wald von einem 40 Kilogramm schweren Stein getroffen. In der Nacht auf Montag erlag er den Verletzungen im Spital.

Der Bub hatte mit drei Kameraden im Alter zwischen drei und neun Jahren im Niederurnertal gespielt, als er aus noch ungeklärten Gründen vom Stein getroffen wurde. Der Stein habe sich vermutlich im steilen Abhang gelöst, teilte die Glarner Polizei am Montag mit.

Der Bub war nach dem Steinschlag kopfvoran gestürzt und hatte sich ein Schädel-Hirntrauma zugezogen. Die Spielgefährten verständigten umgehend die Eltern, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auf 1.000 Metern Seehöhe eine Wiese von Steinen und Gehölz säuberten.

Der Fünfjährige wurde noch in das Kinderspital Zürich geflogen. Er war nach dem Unfall bewusstlos und nicht ansprechbar. Der Unfallhergang wird untersucht.