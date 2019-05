Fünf Verletzte bei Frontalcrash im Bezirk Baden

Beim Überholen eines Pkw ist ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Burgenland am Samstagabend auf der L4040 in Leobersdorf (Bezirk Baden) mit dem entgegenkommenden Wagen einer 17-Jährigen zusammengekracht. Die Lenker sowie die drei weiteren Insassen im Kfz des 46-Jährigen wurden bei der Kollision nach Polizeiangaben vom Sonntag verletzt und in die Landeskliniken Baden und Wiener Neustadt gebracht.

Im Pkw des 46-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung befanden sich der Exekutive zufolge eine 51-Jährige sowie zwei Mädchen im Alter von 17 und 13 Jahren. Die L4040 war vorübergehend gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Bei einem frontalen Pkw-Zusammenstoß in Laxenburg (Bezirk Mödling) wurden zwei Kinder verletzt. Die Buben im Alter von sieben und elf Jahren fuhren im Wagen eines 44-Jährigen aus dem Bezirk Baden mit, berichtete die Polizei. Der 45 Jahre alte, slowakische Lenker des entgegenkommenden Autos zog sich schwere Blessuren zu und wurde in das UKH Meidling nach Wien gebracht.

Im Pkw des Mannes aus dem Bezirk Baden saß zudem eine 40 Jahre alte Frau. Nach Angaben des Roten Kreuzes handelt es sich bei dem Duo um die Eltern der verletzen Kinder. Auch die beiden Erwachsenen erlitten Blessuren. Sie wurden wie die Buben in das Landesklinikum Baden eingeliefert.

Laut Rotem Kreuz ereignete sich die Kollision auf der L20179 bei starkem Regen. Die Straße war vorübergehend gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.