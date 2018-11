Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht

Fünf Verletzte bei Autounfall in Klagenfurt

Bei einem Autounfall am Freitag in Klagenfurt sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 22-jährige Kärntnerin hatte ein Stoppschild übersehen und krachte in einen anderen Pkw. Die beiden Lenkerinnen sowie drei Mitfahrer wurden nach Angaben der Polizei ins Klinikum Klagenfurt und ins UKH gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht auf der Kreuzung Bahnhofstraße – Paulitschgasse. Die 22-Jährige fuhr in Richtung Osten und hielt beim Stoppschild in der Paulitschgasse nicht an. Dadurch stieß sie mit dem Pkw einer 18-jährigen Klagenfurterin zusammen. Das Auto der jüngeren Lenkerin wurde gegen ein Haltestellenhäuschen und einen Mülleimer geschleudert, beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Im Wagen der 18-Jährigen befanden sich drei Mitfahrer im Alter von 17 bis 20 Jahren, die ebenso wie die beiden Fahrerinnen verletzt wurden.