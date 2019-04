Fünf unter einem Dach

2015 zog die Spenglerei Entner vom alten Wohn- und Geschäftshaus ins Betriebsgebiet. Das eröffnete Spielräume, die klug genutzt wurden.

Drei Generationen der Familie Entner und zwei Mietparteien füllen das generalsanierte Wohnhaus mit Leben, wo sich zuvor noch Material und Gerätschaften gestapelt und Kunden, Lieferanten und Besucher die Klinke in die Hand gegeben haben. In erstaunlich kurzer Zeit wurde die Gelegenheit genutzt, ein typisches Betriebs- und Wohngebäude zu einem reinen Wohnhaus umzubauen. Susanne Entner, Vertreterin der mittleren Generation, hat den Prozess federführend gestaltet und vorangetrieben.

Im gleichen Haus zu leben und zu arbeiten, hat viele Vorteile. Es gibt keinen Arbeitsweg, die Kosten sind geringer und die Kinder wachsen quasi im Betrieb auf, was vor allem für mich in meiner Doppelrolle als Mama kleiner Kinder und Unternehmerin praktisch war. Mit der Zeit sind aber immer mehr Fragen aufgetaucht.

Werden unsere Kinder das Unternehmen überhaupt weiterführen? Möchten wir im Alter in einem Geschäftshaus mit dem ganzen Trubel leben? Wie schaffen wir zusätzlich benötigten Wohnraum für die Familie? Und Platz für das wachsende Unternehmen? Der war eigentlich schon lange ein Problem. Wir haben zeitweise die Sauna im Keller zum Büro umfunktioniert. Und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Großeltern, Freunde und Bekannte teilten sich einen Eingang zu allen Tages- und Nachtzeiten. Gleichzeitig mit den Gedanken an ein neues Betriebsgebäude begannen auch die Gedanken an eine Überarbeitung des Hauses in seiner bisherigen Form zu reifen.