Fünf syrische Soldaten bei Luftangriffen Israels getötet

Bei israelischen Luftangriffen in der Gegend von Damaskus sind nach syrischen Angaben fünf Soldaten der Streitkräfte von Machthaber Bashar al-Assad getötet worden. Der Angriff in der Nacht zum Samstag habe sich gegen den Flughafen von Damaskus und weitere Ziele südlich der syrischen Hauptstadt gerichtet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Dabei sei auch Sachschaden entstanden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte ihrerseits mit, die israelischen Angriffe hätten sich gegen Stellungen pro-iranischer Milizen am Flughafen von Damaskus und in ländlichen Gebieten außerhalb der Hauptstadt gerichtet. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netz von Informanten vor Ort. Die Angaben der Organisation lassen sich von unabhängiger Seite oft kaum überprüfen.