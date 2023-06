Fünf-Punkte-Plan für nachhaltigen Schulbau präsentiert

Der Schulbau in Österreich soll nachhaltiger und energieeffizienter werden. Dafür hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) gemeinsam mit dem Bildungsministerium einen Fünf-Punkte-Plan ausgearbeitet, der am Freitag präsentiert wurde. Enthalten sind etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudestandards der Bundesschulen (AHS und BMHS) und ein Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen.

"Wir werden Österreichs Schulen zu Vorreitern beim Thema Nachhaltigkeit in ganz Europa machen", versprach Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) laut Unterlagen bei einer Pressekonferenz. Bereits im Oktober hatte das Ministerium die BIG mit einer Prüfung beauftragt, wie - auch wegen der Teuerung - das Energiesparpotenzial bei Schulen besser ausgenutzt werden kann. Durch die neuen Richtlinien sollen Kosten eingespart werden sowie - durch die neuen Photovoltaikanlagen - in den nächsten zwei Jahren rund 5.000 Kilowatt-Peak (kWp) nachhaltiger Strom erzeugt werden, so Polaschek.

Außerdem sollen in Zukunft alle Neubau- und Sanierungsprojekte mit alternativen Technologien zur Wärme- und Warmwasserversorgung ausgestattet werden, um die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu forcieren. Bei bestehenden Bundesschulen werde bereits auf das Energiesparcontracting gesetzt, wodurch durchschnittlich 20 Prozent an Strom und Wärme eingespart werde. Bisher werden 80 Prozent der BIG-Bundesschulen mit Fernwärme und alternativen Heizsystemen versorgt, eine Umstellung in allen Schulen soll so schnell wie möglich erfolgen.