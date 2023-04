Fünf Monate bedingt für Opferstock-Knacker im Stephansdom

Weil sie sich ausgerechnet im Stephansdom als Opferstock-Knacker versucht hatten, sind am Donnerstag zwei Brüder am Landesgericht wegen versuchten schweren Einbruchsdiebstahls zur Verantwortung gezogen worden. Die aus Ungarn stammenden Männer wurden jeweils zu fünf Monaten Haft verurteilt. Da sie bisher unbescholten und umfassend geständig waren, wurden ihnen die Strafen unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Die Urteile sind rechtskräftig.

Während er sich am Nachmittag des 30. März mit einem Schraubenzieher am Opferstock zu schaffen machte, deckte ihn sein älterer Bruder ab und breitete eine Jacke über das Objekt ihrer Begierde aus, damit gläubige Dombesucher das kriminelle Treiben tunlichst nicht sehen konnten. Einem Haustechniker, der zu diesem Zeitpunkt mit Handwerksarbeiten im Inneren des Doms beschäftigt war, fielen die beiden jungen Männer aber auf. "Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht recht. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, was soll ich tun, soll ich sie schlagen", schilderte der Mann am Rand der Verhandlung, zu der er als Zeuge geladen war. Auf Grund der geständigen Verantwortung der Angeklagten war kurzerhand auf seine gerichtliche Einvernahme verzichtet worden. Sein Kollege habe ihn überzeugt, dass man im Stephansdom besser nicht die Fäuste sprechen lässt, berichtete der Techniker im Gespräch mit der APA: "Er hat den Mesner verständigt." Dieser wiederum alarmierte die Polizei, die rasch zur Stelle war und die Tatverdächtigen festnahm.