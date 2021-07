Fünf Mio. Covid-Erst-Impfungen nicht erreicht

107.759 Impfungen sind am Mittwoch verabreicht worden - dennoch wurde die Marke von fünf Millionen Erstgeimpften bis Ende Juni nicht erreicht.

Über ein Drittel voll immunisiert

3,098.684 und somit 34,7 Prozent der Österreicher sind mittlerweile bereits voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate in Niederösterreich mit 58,5 Prozent, Oberösterreich bildet das Schlusslicht mit 49 Prozent.

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 75 Neuinfektionen registriert worden - nach Datenbereinigungen in Kärnten und Salzburg wären es rechnerisch sogar nur 62. Aber auch so lag der Wert knapp unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (79). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Donnerstag nach den Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums 6,2 Fälle auf 100.000 Einwohner.