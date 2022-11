Fünf Löwen in Australien kurzzeitig aus Gehege entkommen

Fünf kurzzeitig aus ihrem Gehege ausgebrochene Löwen haben in einem Zoo in Sydney für Aufruhr gesorgt. Zu der "Notsituation" sei es Mittwochfrüh gekommen, dabei sei niemand verletzt worden, teilte der Zoo Taronga mit. Ein erwachsener Löwe und vier Jungtiere seien in einem kleinen Bereich neben ihrem Gehege gefunden worden, der durch einen Zaun vom Rest des Tiergartens getrennt sei. Eine Untersuchung soll nun klären, wie es dazu kommen konnte.

Vier der Löwen kehrten demnach ruhig in die Anlage zurück. Ein Jungtier sei nach einer Betäubung nun "wach und wohlauf". Der Zoo verfügt nach eigenen Angaben über strenge Sicherheitsprotokolle für derartige Vorfälle. Sämtliche Personen seien in sichere Bereiche gebracht worden. Die Zoomitarbeiter hätten rasch gehandelt, daher sei die Situation innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gewesen. Der Zoo blieb weiter geöffnet, das Löwengehege soll für die Dauer der Untersuchung jedoch nicht für Besucher zugänglich sein.