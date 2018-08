Hans Günther Lutz organisiert wieder ein besonderes Benefizkonzert.

Dornbirn. Seit 18 Jahren veranstaltet das Rundflugteam Flugplatz Hohenems den alljährlichen Kinderflugtag für sozial benachteiligte und kranke Kinder. Rund 6000 Kinder aus Vorarlberg, der angrenzenden Schweiz und Deutschland kamen in den vergangenen Jahren in den Genuss eines unvergesslichen Rundfluges, der die kleinen „Überflieger“ ein wenig von ihrem oft tristen Alltag ablenkte. Für dieses einzigartige Projekt brauchte es auch entsprechende „Musik“, und genau da kommt der Dornbirner Konzertorganisator Hans Günther Lutz ins Spiel. „Die Freude dieser Kinder ist unbeschreiblich und wenn es darum geht, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, engagiere ich mich sehr gerne“, so Lutz. Er ist dieser Tage wieder unermüdlich im Einsatz, um für sein nächstes Benefizkonzert die Werbetrommel zu rühren und Karten zu verkaufen. „Fünf Länder – ein Konzert“, unter diesem Motto soll am 22. September ein außergewöhnliches Konzert stattfinden – mit besonderem Nebeneffekt – der Erlös kommt „Fliegen für Kinder mit Handicap“ zugute.